Тюменский аэропорт ищет инвестора на строительство гостиницы

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Строительством гостиницы на территории тюменского аэропорта Рощино планировала заняться сетевая компания Hilton. Но в марте 2022 года она приостановила свою деятельность на территории России. Сейчас идет работа по поиску нового инвестора, сообщили информационному агентству "Тюменская линия" в пресс-службе аэропорта.

"Проектная документация на строительство новой гостиницы полностью сформирована, получено положительное заключение Главгосэкспертизы", - отметил гендиректор аэропорта Игорь Лужбин.

Также в тюменской воздушной гавани в 2022 году начнется работа по реконструкции вокзального комплекса. Проектные работы по объекту завершены, получено положительное заключение экспертов.

"Ведется подготовка к проведению конкурсных процедур по выбору генерального подрядчика на строительство объекта", - добавил Лужбин.

Напомним, в этом году у аэропорта появится новый современный КПП, оснащенный биометрической системой. Строительство пункта завершено, ожидается разрешение на ввод его в эксплуатацию.

Анжела Лебедева