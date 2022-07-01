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В Тюменской области в весенний призыв оштрафовали 11 уклонистов

Общество, 15:36 14 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 призывников из Тюменской области, уклонявшихся от призыва на военную службу в весеннюю кампанию, оштрафовали. Суммы — от пяти тыс. до 100 тыс. рублей. Об этом сообщил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков на пресс-конференции 14 июля.

Всего во время призыва в весеннюю кампанию 2022 года было выявлено 16 уклонистов. "Одного из призывников оштрафовали на 30 тысяч рублей, второго — на 60 тысяч рублей. Третьего обязали выплатить 100 тысяч рублей - за несколько уклонений от призыва" — рассказал Алексей Куличков.

Одним из злободневных вопросов остается обжалование решений призывных комиссий. В весенний призыв их было около 130. За аналогичный период 2021 года — 120. 65 исков находятся на рассмотрении в судах. На сегодня рассмотрены 12, в пользу военного комиссариата — 10. 90% обращений —необоснованные жалобы, считает Алексей Куличков.

Инна Пахомова

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# военная служба , призывники

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