Владимир Якушев: регионы УФО могут стать лидерами внутреннего туризма

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Регионы Уральского федерального округа могут войти в число лидеров внутреннего туризма. Для этого у них есть все возможности, заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Только за пять месяцев 2022 года регионы УФО посетили почти 3 млн туристов, сообщает пресс-служба полпреда.

"Наша природа — вне конкуренции. Наши города – аутентичны и красивы. Визитная карточка Урала - промышленный туризм. Богатое историческое и культурное наследие, достопримечательности, способные удивить даже искушенного туриста", - сказал Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что важно развивать межрегиональную туристическую интеграцию, создавать автомобильные маршруты и пешеходные тропы, работать над пакетным предложением, которое включало бы несколько городов и регионов, с комплексными и качественными услугами.

Первые шаги в развитии межрегиональной туристической кооперации уже сделаны. Так, стартовал проект "Большой Урал" в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Он объединяет Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую области, Пермский край, республику Башкортостан и предполагает развитие межрегиональных туристических маршрутов. По прогнозам Ростуризма, реализация проекта увеличит турпоток на Урал до 10 млн человек в год.