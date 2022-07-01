В Тюмени группировка псевдоврачей обманула горожан на 16 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Следователями УМВД России по Тюменской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 11 участников организованной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Псевдоврачи обманули 165 жителей Тюмени. Сумма ущерба составила более 16 млн рублей.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Группа из работников одной из частных косметологических клиник города действовала с 2017 по 2019 год. Они склоняли людей, преимущественно пенсионеров, к прохождению бесплатной диагностики организма.

"После проведения диагностики псевдоврачи сообщали гражданам ложные сведения о состоянии их здоровья и убеждали срочно пройти двухлетний курс терапии стоимостью 300 тысяч рублей. Чтобы не спугнуть клиентов, к разговору подключался еще один участник группы. Он отмечал, что пенсионеры могут воспользоваться специальной льготной программой, благодаря которой стоимость лечения снизится в три раза. Кроме того, услуги якобы можно оформить по системе кредитования на льготных условиях, тогда все расходы полностью лягут на клинику", - говорит Ирина Волк.

Клиенты подписывали с мошенниками кредитный договор и договор на оказание косметологических услуг. При этом в документах было указано, что оплатить их должны пациенты. Однако те не обращали на это внимание, поскольку злоумышленники умело отвлекали их различными способами.

Спустя некоторое время гражданам стали поступать звонки от кредитных организаций. Им сообщали о наличии просрочки по кредиту. Потерпевшие пытались разобраться в случившемся в клинике, но ее работники отказывались возвращать деньги, ссылаясь на действующий договор.

Полицейские провели более 300 судебных экспертиз, среди которых бухгалтерские, почерковедческие, программно-технические и лингвистические.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.