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Жительницу Екатеринбурга с метадоном задержали в Тюмени

Происшествия, 16:10 15 июля 2022

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Екатеринбурженку, подозреваемую в покушении на сбыт наркотиков, задержали в Тюмени сотрудники полиции, сообщает региональное управление МВД России. Возбуждено уголовное дело.

В одном из дворов по ул. Республики полицейские попросили у двух женщин и мужчины документы на проверку. Одна из женщин стала медленно отходить от товарищей, одновременно с этим что-то выбрасывая на землю.

Ранее судимая неработающая жительница Екатеринбурга призналась, что делает закладки наркотических средств. Изъято восемь свертков с метадоном общей массой около 6 гр.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере". Санкция предусматривает лишения свободы на срок до 10 лет.

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# наркотики , уголовное дело

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