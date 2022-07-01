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Мастер-классы, турниры, квесты для детей проходят на 55 площадках проекта "Тюменское лето"

Спорт, 12:45 18 июля 2022

пресс-служба департамента по спорту и молодежной политики администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политики администрации Тюмени

На 55 тематических площадках юных тюменцев ждут подвижные игры, эстафеты, турниры, мастер-классы, интерактивы, квесты, игры, викторины с 18 по 23 июля, сообщает городской департамент по спорту.

18 июля в 14 часов 30 минут в центре "Вероника" по ул. Гастелло, 75/1 двери распахнет "Мастерская художника". Мальчишки и девчонки попробуют себя в изобразительном искусстве, а помогут им в этом опытные педагоги центра.

19 июля, с 14 до 18 часов на Цветном бульваре можно будет научиться играть в шахматы. Представители спортивной школы "Ладья" проведут здесь мастер-класс.

23 июля в 12 часов дня специалисты городской библиотеки № 16 по ул. Олимпийская, 20а проведут мастер-класс по крайне полезной и актуальной на сегодня теме "Мусор в дело".

На каждой из площадок проекта "Тюменское лето" участники могут получить жетоны, обозначенные определенным цветом в зависимости от дня посещения площадки.

Обменять их на призы можно будет в День города, 30 июля, и День физкультурника, 13 августа. Собравшие максимум жетонов смогут побороться за путевку в один из загородных детских центров на осенние каникулы.

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# проект Тюменское лето

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