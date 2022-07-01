Тюменцы могут передать книги для детей из ДНР и ЛНР

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Федеральная акция "Дети детям" по сбору книг для ребят из ЛНР и ДНР продолжается до 21 августа. Все желающие могут передать им рассказы, сказки, повести, сборники произведений, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени работает четыре пункта сбора: дворец творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46), центр "Семья" (ул. Амурская, 150 и ул. Геологоразведчиков, 14а), Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации (пр. Солнечный, 10/1).

Волонтеры Тюменской области уже собрали и отправили в Краснодон три фуры с гуманитарным грузом.

Акцию проводит Российское движение школьников совместно с региональными штабами #МыВместе.