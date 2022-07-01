Вице-премьер Юрий Борисов перешел на работу в Роскосмос

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Юрий Борисов освобожден от должности заместителя председателя правительства. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 15 июля.

Он назначен генеральным директором госкорпорации "Роскосмос". Предыдущий руководитель Дмитрий Рогозин освобожден от должности, сообщается на сайте Кремля.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов был куратором Уральского федерального округа. Решение о назначении кураторов федеральных округов принимает председатель правительства РФ Михаил Мишустин.