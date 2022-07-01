Президент России наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Германа Смирнова

Герман Борисович Смирнов. | Фото: "Тюменская область сегодня" Герман Борисович Смирнов. | Фото: "Тюменская область сегодня"

Председатель Тюменской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов Герман Борисович Смирнов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 15 июля 2022. В документе отмечено, что награда вручается за активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическом воспитанию молодежи.