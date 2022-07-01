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Ограничение движение по мосту на федеральной трассе Курган - Тюмень не повлияло на автопоток

Общество, 12:31 17 июля 2022

Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: Госавтоинспекции Тюменской области

Ограничение движение по мосту через реку Мендеря на 37-м километре федеральной автодороги Р-254 "Иртыш" не вызвало затруднений в движении автотранспорта. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области 17 июля.

Пропускная способность рекомендованных водителям объездных путей вполне достаточна, передает ведомство со ссылкой на ГИБДД Тюменской и Курганской областей. Сотрудники Госавтоинспекции оказывают водителям необходимую помощь.

Напомним, что движение по мосту ограничено с 15 июля из-за выявленного в ходе капремонта предаварийного состояния конструкций.

Для легкового автотранспорта организован объезд. Грузовому автотранспорту, следующему со стороны Тюмени в сторону Кургана, рекомендуется двигаться по автодороге Шадринск — Ялуторовск.

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# Курган - Тюмень , ограничение движения

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