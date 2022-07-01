Тюменцы сняли фильм о борьбе с выгоранием с помощью спорта

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Премьера документального фильма "Точка опоры" пройдет в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23А) в Тюмени 22 июля, начало в 18 часов. Зрители узнают, как лучники смогли решить свои проблемы благодаря спорту и живому общению.

Герои документального фильма — участники лучного клуба, которые столкнулись с выгоранием на работе, депрессией и страхами взрослой жизни. Преодолеть жизненные трудности им помог спорт.

Перед премьерой фильма для зрителей выступит психолог и гештальт-консультант Мария Сохненко. Она расскажет о проблемах психологического здоровья, существующих у молодых людей 25–35 лет.

Проект "Точка опоры" стал победителем на конкурсе медиапродуктов "Моя идея".