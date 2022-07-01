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Численность казахов в Тюменской области выросла за 10 лет почти на 20 тысяч

Общество, 16:49 18 июля 2022

Координационный совет национальных объединений Тюменской области

Казахи из Омской, Курганской областей, других субъектов РФ выбирают тюменский регион для постоянного места жительства, они видят здесь перспективы для трудоустройства и получения образования. Об этом рассказал председатель Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев.

"Посмотрел промежуточные итоги Всероссийской переписи населения 2021 года, - пояснил он. - Согласно новым данным в Тюменской области, включая Югру и Ямал, проживают более 39 тысяч казахов. Цифра предварительная и еще будет уточняться. Но динамика впечатляет. Рост по сравнению с предыдущей статистикой составил практически 20 тысяч человек. И это не только естественный прирост. В большей степени, конечно, внутренняя миграция. Не зря, в прошлом году, Тюменская область заняла седьмое место списка наиболее привлекательных для переезда регионов России. Люди видят здесь перспективы для трудоустройства и получения образования".

В Тюменской области, по словам Есенгалия Ибраева, выросло не одно поколение этнических казахов. "Это наш дом. Здесь похоронены предки, здесь созданы наши семьи, рождены дети, внуки, - подчеркнул он. - Среди казахов нашего региона много заслуженных врачей, учителей, строителей. Тюменские казахи традиционно трудятся в сельском хозяйстве, развивают фермерство, занимаются животноводством – стоят на страже нашей продовольственной безопасности".

Многообразие народов и культур, по убеждению председатель Федеральной национально-культурной автономии казахов России, всегда было сильной стороной тюменского региона.

"Мы верим в Россию, в Тюменскую область и каждый народ стремится внести свой вклад в их процветание и будущее. Вместе – мы сила", - подчеркнул он.

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# Есенгалий Ибраев , казахи , перепись населения

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