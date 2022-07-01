Численность казахов в Тюменской области выросла за 10 лет почти на 20 тысяч

Координационный совет национальных объединений Тюменской области Координационный совет национальных объединений Тюменской области

Казахи из Омской, Курганской областей, других субъектов РФ выбирают тюменский регион для постоянного места жительства, они видят здесь перспективы для трудоустройства и получения образования. Об этом рассказал председатель Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев.

"Посмотрел промежуточные итоги Всероссийской переписи населения 2021 года, - пояснил он. - Согласно новым данным в Тюменской области, включая Югру и Ямал, проживают более 39 тысяч казахов. Цифра предварительная и еще будет уточняться. Но динамика впечатляет. Рост по сравнению с предыдущей статистикой составил практически 20 тысяч человек. И это не только естественный прирост. В большей степени, конечно, внутренняя миграция. Не зря, в прошлом году, Тюменская область заняла седьмое место списка наиболее привлекательных для переезда регионов России. Люди видят здесь перспективы для трудоустройства и получения образования".

В Тюменской области, по словам Есенгалия Ибраева, выросло не одно поколение этнических казахов. "Это наш дом. Здесь похоронены предки, здесь созданы наши семьи, рождены дети, внуки, - подчеркнул он. - Среди казахов нашего региона много заслуженных врачей, учителей, строителей. Тюменские казахи традиционно трудятся в сельском хозяйстве, развивают фермерство, занимаются животноводством – стоят на страже нашей продовольственной безопасности".

Многообразие народов и культур, по убеждению председатель Федеральной национально-культурной автономии казахов России, всегда было сильной стороной тюменского региона.

"Мы верим в Россию, в Тюменскую область и каждый народ стремится внести свой вклад в их процветание и будущее. Вместе – мы сила", - подчеркнул он.