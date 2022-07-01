В России за выброшенный из машины мусор можно лишиться атомобиля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Закон о штрафах за сброс мусора из транспортных средств подписал президент РФ Владимир Путин. Административная ответственность устанавливается за выбрасывание мусора из машин, мотоциклов и прицепов.

Для граждан размер штрафа составит от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

За повторное нарушение предусматривается штраф в удвоенном размере с конфискацией транспортного средства, сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области.

При этом, согласно новым правилам, нарушение можно будет фиксировать при помощи камер.