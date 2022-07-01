  • 18 июля 202218.07.2022понедельник
  • USD57,8323
    EUR57,8851
  • В Тюмени 24..26 С 1 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В России за выброшенный из машины мусор можно лишиться атомобиля

Общество, 18:15 18 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Закон о штрафах за сброс мусора из транспортных средств подписал президент РФ Владимир Путин. Административная ответственность устанавливается за выбрасывание мусора из машин, мотоциклов и прицепов.

Для граждан размер штрафа составит от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

За повторное нарушение предусматривается штраф в удвоенном размере с конфискацией транспортного средства, сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области.

При этом, согласно новым правилам, нарушение можно будет фиксировать при помощи камер.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мусор , транспорт , штрафы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:15 18.07.2022В России за выброшенный из машины мусор можно лишиться атомобиля
18:04 18.07.2022Актер театра и кино Антон Буглаков даст советы тюменцам, желающим поступить в Щукинское училище
17:53 18.07.202219 июля - события дня
17:42 18.07.2022Федеральный эксперт расскажет тюменским бизнесменам об основах сельского предпринимательства