В России за выброшенный из машины мусор можно лишиться атомобиля
Закон о штрафах за сброс мусора из транспортных средств подписал президент РФ Владимир Путин. Административная ответственность устанавливается за выбрасывание мусора из машин, мотоциклов и прицепов.
Для граждан размер штрафа составит от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
За повторное нарушение предусматривается штраф в удвоенном размере с конфискацией транспортного средства, сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области.
При этом, согласно новым правилам, нарушение можно будет фиксировать при помощи камер.