Водитель легковушки погиб в аварии в Тюменском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель автомобиля "ВАЗ" 1992 года рождения скончался на месте аварии на 37-м км трассы Тюмень – Омск в Тюменском районе 18 июля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, автомобиль "ВАЗ" 12-ой модели выехал на полосу встречного движения, где столкнулся "Ладой Калиной".

Водитель и пассажир "Лады Калины" получили различные травмы.

"В связи с ДТП затруднено движение транспорта в обоих направлениях. На месте происшествия работают два наряда ДПС, которые регулируют движение транспорта в реверсивном порядке по обочине", – рассказали в ГИБДД Тюменской области.