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Google оштрафовали за повторное неудаление запрещенной информации

Происшествия, 18:43 18 июля 2022

Онлайн-хакатон "Харитон" во ВКонтакте | Фото: Онлайн-хакатон "Харитон" во ВКонтакте

Почти на 22 млрд рублей оштрафован Google за повторный отказ удалить запрещенную информацию. Решение 18 июля вынес мировой суд Таганского района Москвы, сообщает Роскомнадзор.

Был рассмотрен административный протокол Роскомнадзора в отношении Google LLC за нарушение порядка ограничения доступа к данным, признанным запрещенными.

В частности, принадлежащий Google видеохостинг YouTube не ограничил в доступ к ряду материалов, содержащих запрещенный контент. Речь идет о фейках о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, материалах, пропагандирующих экстремизм и терроризм.

"За повторное неудаление запрещенных материалов суд назначил Google штраф в размере 21 077 392 317,8 рублей, рассчитанный исходя из годового российского оборота компании", – сообщили в Роскомнадзоре.

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# Google , штрафы

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