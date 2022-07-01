В Тюмени передали госнаграды семьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих

| Фото: из Telegram-канала главы города Руслана Кухарка | Фото: из Telegram-канала главы города Руслана Кухарка

Награды семьям военнослужащих, героически погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины и посмертно награжденных орденами Мужества, передали в Тюмени 18 июля.

"В своем выступлении я отметил, что встать на защиту Родины – это мужественный поступок настоящих патриотов нашей страны. Наши военнослужащие выполнили свою задачу, оставшись верными воинской присяге. Имена героев навсегда останутся в наших сердцах", – написал в своем Telegram-канале глава города Руслан Кухарук.

Военный комиссар Тюменской области, полковник Алексей Куличков передал государственные награды родителям и вдовам героически погибших военнослужащих – семье Николая Артемьева, Ивана Кузьмина, Сергея Сидорова, Павла Поварницина.