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В Тюмени передали госнаграды семьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих

Общество, 22:09 18 июля 2022

из Telegram-канала главы города Руслана Кухарка | Фото: из Telegram-канала главы города Руслана Кухарка

Награды семьям военнослужащих, героически погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины и посмертно награжденных орденами Мужества, передали в Тюмени 18 июля.

"В своем выступлении я отметил, что встать на защиту Родины – это мужественный поступок настоящих патриотов нашей страны. Наши военнослужащие выполнили свою задачу, оставшись верными воинской присяге. Имена героев навсегда останутся в наших сердцах", – написал в своем Telegram-канале глава города Руслан Кухарук.

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Военный комиссар Тюменской области, полковник Алексей Куличков передал государственные награды родителям и вдовам героически погибших военнослужащих – семье Николая Артемьева, Ивана Кузьмина, Сергея Сидорова, Павла Поварницина.

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# Руслан Кухарук , спецоперация

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