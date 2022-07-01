Тюменец рассчитался с долгом по алиментам, но отработает 70 часов

| Фото: УФССП России по Тюменской области | Фото: УФССП России по Тюменской области

70 часов отработает житель Тюмени, задолжавший своему сыну алименты на 90 тыс. рублей. Как сообщает региональное управление ФССП, от наказания мужчину не спасла единовременная передача всей суммы бывшей жене.

Отмечается, что с момента развода тюменец переводил нерегулярные выплаты по 400 рублей, хотя он знал об уголовной ответственности за отказ от исполнения решения суда, по которому обязан выплачивать всю назначенную сумму.

Мужчина зарегистрирован как безработный, но судебный пристав выяснил, что у должника имеется неофициальный доход. Установить его место жительства не удалось. Требование о явке должнику было передано через родителей, проживающих в Казарово. Тюменца предупредили, что он будет объявлен в розыск.

Узнав о возможных последствиях, должник встретился с бывшей супругой и наличными передал ей всю сумму долга по алиментам. Женщина при этом написала расписку, что не имеет к отцу ребенка претензий. Тем не менее, судья назначил ему наказание в виде 70 часов обязательных работ.