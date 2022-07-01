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Тоболячка зарезала мужа кухонным ножом во время пьяной ссоры

Происшествия, 10:46 19 июля 2022

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

36-летняя тоболячка обвиняемая в убийстве мужа. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 15 июля в квартире дома в 10-м микрорайоне Тобольска, женщина и ее 41-летний муж распивали спиртные напитки. Супруги поссорились и злоумышленница нанесла потерпевшему смертельное ранение кухонным ножом. Она попыталась скрыться с места преступления, но была задержана.

Женщине предъявлено обвинение, она заключена под стражу. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли нож. Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование продолжается.

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# Тобольск , убийство , уголовное дело

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