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От тюменцев ждут заявки на Всероссийский чемпионат DigitalSkills-2022

Общество, 14:02 19 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открыт прием заявок на IV Всероссийский чемпионат в сфере информационных технологий DigitalSkills-2022, который пройдет в Казани с 21 по 24 сентября. Поучаствовать предлагают школьникам, студентам колледжей и вузов, а также сотрудникам ИТ-компаний, сообщает правительство России.

Чемпионат состоится по 30 компетенциям в сфере информационных и цифровых технологий для конкурсантов в возрасте от 16 до 49 лет. Значительная часть соревнований представлена по компетенциями FutureSkills. К ним относятся традиционные отрасли экономики, которые трансформировались под влиянием IT: "Сити-фермерство", "Проектирование нейроинтерфейсов", "Цифровой модельер", "Квантовые технологии" и другие.

Мастерство участников будут оценивать более 300 представителей системы образования, компаний-работодателей и IT-предприятий.

Регистрация продлится до 10 августа.

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# информационные технологии , ИТ-технологии , студенты , школьники

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