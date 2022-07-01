От тюменцев ждут заявки на Всероссийский чемпионат DigitalSkills-2022

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открыт прием заявок на IV Всероссийский чемпионат в сфере информационных технологий DigitalSkills-2022, который пройдет в Казани с 21 по 24 сентября. Поучаствовать предлагают школьникам, студентам колледжей и вузов, а также сотрудникам ИТ-компаний, сообщает правительство России.

Чемпионат состоится по 30 компетенциям в сфере информационных и цифровых технологий для конкурсантов в возрасте от 16 до 49 лет. Значительная часть соревнований представлена по компетенциями FutureSkills. К ним относятся традиционные отрасли экономики, которые трансформировались под влиянием IT: "Сити-фермерство", "Проектирование нейроинтерфейсов", "Цифровой модельер", "Квантовые технологии" и другие.

Мастерство участников будут оценивать более 300 представителей системы образования, компаний-работодателей и IT-предприятий.

Регистрация продлится до 10 августа.