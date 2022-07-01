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Субботники пройдут на двух старинных тюменских некрополях

Общество, 17:03 20 июля 2022

группа "Музей воспоминаний "Мы жили" во ВКонтакте | Фото: группа "Музей воспоминаний "Мы жили" во ВКонтакте

Субботники на Текутьевском и Парфёновском кладбищах состоятся 22 июля, начало в 14 часов. Организатор - департамент городского хозяйства администрации Тюмени.

Присоединиться к уборке предлагают всем желающим. Весь необходимый инвентарь предоставят. Одежда — рабочая.

Участники субботника на Текутьевском кладбище встречаются у здания по адресу ул. Республики, 96 (МКУ "Некрополь"), на Парфеновском некрополе — у центральных ворот.

Напомним, Текутьевское кладбище открыто в 1885 году, последнее захоронение сделано в 1962 году. На Парфеновском кладбище жителей заречной части Тюмени начали хоронить в XVIII веке, некрополь перестал функционировать в 1969 году. Оба кладбища - выявленные объекты культурного наследия, там похоронены известные тюменцы — купцы, меценаты и другие исторические личности.

Влада Нерадовская

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# кладбище , субботник

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