В Тюменской области тренировались ликвидировать очаг африканской чумы свиней

| Фото: Минсельхоз России | Фото: Минсельхоз России

Более 90 специалистов собрала командно-штабная тренировка по ликвидации очага африканской чумы свиней в с. Медведево в Голышманово 19 июля. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал начальник управления ветеринарии Тюменской области Вадим Шульц.

Кроме ветеринарной службы региона, представителей департамента АПК, МЧС, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, полиции, медиков, действия отрабатывали и специалисты ветеринарных служб Уральского и Сибирского федеральных округов.

В теории отработали заседание районной чрезвычайной комиссии. На практике - выявление условного очага африканской чумы свиней в личном подсобном хозяйстве и его ликвидацию. Ситуацию смоделировали в населенном пункте: выставили посты, ограждения и знаки словами "Stop карантин".

Состоялась демонстрация работы дезинфекционного оборудования, инсинератора для сжигания биологических отходов, при необходимости - туш свиней. Отработана ситуация по недопущению людей в зону очага — здесь дежурили представители ветеринарной службы и МВД.

С задачей по ликвидации условного очага участники справились, резюмировал Вадим Шульц. Информацию по состоявшейся тренировке в виде алгоритма действий направят в органы местного самоуправления региона.

"Такая работа необходима, будем продолжать ее на системном уровне. Ряд мероприятий запланирован на август-сентябрь. Наша задача — выработать алгоритм, чтобы были выстроены коммуникации с ветслужбами и другими, появилось понимание, что это общая проблема. На протяжении последних лет мы проводим такие мероприятия не только в рамках командно-штабных учений. Определенное количество муниципальных образований уже провели такие мероприятия, когда на практике выявляли очаги той или иной особо опасной инфекции для человека и животных", — заключил Вадим Шульц.

Инна Пахомова