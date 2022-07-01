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130 жителей Тюменской области занимаются адаптивным туризмом по президентскому гранту

Общество, 18:21 20 июля 2022

информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

130 жителей Тюменской области занимаются адаптивным туризмом по проекту президентского гранта. Региональная Федерация спортивного туризма стала победителем конкурса, получив на реализацию проекта более 421 тыс. рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Федерация, совместно с региональной организацией Всероссийского общества инвалидов подготавливают особых туристов к соревнованиям. К примеру, участники проекта проходят туристические дистанции на фестивале "Робинзонада", который стартовал под д. Криводановой в Тюменском районе.

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# адаптивный спорт , Робинзонада , туризм

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