Комплексное развитие территории жилой застройки в Тобольске пройдет в границах четырех улиц

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Комплексное развитие территории жилой застройки пройдет в Тобольске в границах улиц С. Ремезова - 5-я Северная - Знаменского - Доронина. Общая площадь 15,2 га. Срок реализации проекта составляет 15 лет.

Проект постановления разработан в администрации города и подписан главой Максимом Афанасьевым.

Экспозиция проекта КРТ размещена на первом этаже здания по адресу: Тобольск, 8 микрорайон, № 32. Информационный стенд с материалами имеется в бизнес-центре "Югра" по ул. Октябрьская, № 72, 1 этаж.

Напомним, восемь проектов комплексного развития территорий в Тюменской области реализуют с 2022 г. В их число включены три незастроенных участка в Тюменской агломерации. Их общая площадь составляет 44,1 га. На них построят 301,5 тыс. кв. метров жилья.

Принятие еще двух решений по комплексному развитию территорий жилой застройки планировалось по Тюмени - ул. Коммунистическая-Набережная-Иркутская (район ДОК) - на август 2022 г. А по Тобольску на сентябрь, но администрация разработала и утвердила проект раньше.

Анжела Лебедева