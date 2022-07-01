16 автомобилей поступили в шесть больниц Тюменской области

| Фото: областная больница №4 | Фото: областная больница №4

16 новых автомобилей LADA Largus пополнили автопарк филиалов областной больницы №4 в шести муниципалитетах Тюменской области. Их планируют использовать для обслуживания вызовов участковых терапевтов и узких специалистов на дому, забора и доставки медицинских анализов, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Пять автомобилей останутся в Ишиме, три машины уедут в Абатскую районную больницу, по две направят в Армизонский, Бердюжский, Сорокинский и Викуловский районы.

"Такого количества новых машин в медучреждении не было никогда, для нас это огромная радость. Это серьезное обновление материально-технической базы впервые за 40 лет. Сейчас транспортные средства проходят процедуру оформления документов. С вводом их в работу мы сможем почти полностью обновить автопарк и создать комфортные условия как для водителей, так и медицинских работников", - говорит главный врач областной больницы №4 Вячеслав Афанасьев.

Ранее по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" в областную больницу №4 поступило 30 автомобилей "Нива". Сейчас они работают на отдаленных территориях, обслуживают фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и участковые больницы юга региона.