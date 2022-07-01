На День города в Тюмени перекроют несколько улиц

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В связи с подготовкой к празднованию Дня города в областном центре планируется несколько перекрытий дорог, сообщает администрация Тюмени.

С 18 часов 29 июля до 1 часа 31 июля будет закрыт для транспорта участок по ул. Володарского от Водопроводной до 8 Марта.

С 7 до 22 часов 30 июля будет ограничено движение по ул. Орджоникидзе от Ленина до Герцена.

С 19 часов 29 июля до 21 часа 30 июля закроют ул. Кирова от Ленина до Урицкого.

С 21 часа 30 июля до 1 часа 31 июля – ул. Республики от Челюскинцев до Коммунистической, а также в квадрате улиц Коммунистической – Ямской – Казанской – Луначарского;

С 21 часа 30 июля до 1 часа 31 июля – ул. Ленина от Республики до Перекопской.

С 8 до 22 часов 30 июля – по ул. Механической от Максима Горького до Холодильной.

С 20 до 23 часов 30 июля – ул. Береговой от Щербакова до Поперечной, а также по ул. Красноармейской от Заозерной до Береговой и по ул. Поперечной от Заозерной доБереговой.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения и соблюдать Правила дорожного движения.