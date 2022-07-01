  • 22 июля 202222.07.2022пятница
  • USD56,4783
    EUR57,1133
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На День города в Тюмени перекроют несколько улиц

Общество, 09:01 22 июля 2022

ИА "Тюменская линия"

В связи с подготовкой к празднованию Дня города в областном центре планируется несколько перекрытий дорог, сообщает администрация Тюмени.

С 18 часов 29 июля до 1 часа 31 июля будет закрыт для транспорта участок по ул. Володарского от Водопроводной до 8 Марта.

С 7 до 22 часов 30 июля будет ограничено движение по ул. Орджоникидзе от Ленина до Герцена.

С 19 часов 29 июля до 21 часа 30 июля закроют ул. Кирова от Ленина до Урицкого.

С 21 часа 30 июля до 1 часа 31 июля – ул. Республики от Челюскинцев до Коммунистической, а также в квадрате улиц Коммунистической – Ямской – Казанской – Луначарского;

С 21 часа 30 июля до 1 часа 31 июля – ул. Ленина от Республики до Перекопской.

С 8 до 22 часов 30 июля – по ул. Механической от Максима Горького до Холодильной.

С 20 до 23 часов 30 июля – ул. Береговой от Щербакова до Поперечной, а также по ул. Красноармейской от Заозерной до Береговой и по ул. Поперечной от Заозерной доБереговой.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения и соблюдать Правила дорожного движения.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День города Тюмени , ограничение движения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:27 22.07.2022Дорогу на улице Полярной в Тобольске уплотнят грунтом
09:54 22.07.2022Прокуратура требует ужесточить наказание экс-главе ГИБДД Тюменской области Селюнину
09:45 22.07.2022Тюменцев ждут солнечные выходные
09:33 22.07.2022Тюменцев зовут на международный инклюзивный форум социальных предпринимателей