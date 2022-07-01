В Тюменской области Роспотребнадзор снял с реализации более 30 кг мяса с начала 2022 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

14 партий мяса и мясопродуктов, всего более 30 кг, сняты с реализации в Тюменской области по итогам 207 проверок в 2022 году, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В лабораториях было исследовано 550 проб. Доля мясных продуктов, не соответствующих нормативным требованиям по микробиологическим показателям безопасности составляет 5,3% или 12 проб из 226.

Не соответствуют нормам по физико-химическим показателям - 1% или 2 пробы из 212 . Пробы, исследованные по санитарно-химическим, паразитологическим показателям, на наличие ГМО и радиоактивных веществ, содержание антибиотиков, отвечают нормативам.

Основную долю "забракованной" составила продукция без маркировки, полной и достоверной информации, а также продукция без документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность и с истекшим сроком годности.

При обнаружении несоответствующей требованиям мясной продукции информация о производителе размещается на сайте.