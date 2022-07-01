  • 21 июля 202221.07.2022четверг
  • USD54,8491
    EUR55,8260
  • В Тюмени 18..20 С 7 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области Роспотребнадзор снял с реализации более 30 кг мяса с начала 2022 года

Общество, 15:52 21 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

14 партий мяса и мясопродуктов, всего более 30 кг, сняты с реализации в Тюменской области по итогам 207 проверок в 2022 году, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В лабораториях было исследовано 550 проб. Доля мясных продуктов, не соответствующих нормативным требованиям по микробиологическим показателям безопасности составляет 5,3% или 12 проб из 226.

Не соответствуют нормам по физико-химическим показателям - 1% или 2 пробы из 212 . Пробы, исследованные по санитарно-химическим, паразитологическим показателям, на наличие ГМО и радиоактивных веществ, содержание антибиотиков, отвечают нормативам.

Основную долю "забракованной" составила продукция без маркировки, полной и достоверной информации, а также продукция без документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность и с истекшим сроком годности.

При обнаружении несоответствующей требованиям мясной продукции информация о производителе размещается на сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мясная продукция , Роспотребнадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:13 21.07.2022В Тобольском районе под выращивание иван-чая готовы предоставить 16 тысяч га
15:52 21.07.2022В Тюменской области Роспотребнадзор снял с реализации более 30 кг мяса с начала 2022 года
15:41 21.07.20221300 кубометров воды откачали с дорог и тротуаров Тюмени за сутки
15:30 21.07.2022Трейлер тюменского фильма "Не в те дебри" выложили в соцсети