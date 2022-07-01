Тюменские врачи рассказали о состоянии упавшей с высоты девочки-подростка

| Фото: из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте

Состояние девочки-подростка, которая упала с высоты четвертого этажа дома на ул. Народной в Тюмени 20 июля, врачи оценивают как средней степени тяжести.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Екатерина Климович.

Утром 20 июля 14-летнюю девочку доставили в ОКБ №2. Она находилась в анастезиолого- реанимационном отделении. Затем ее перевели в травматолого-ортопедическое отделение детского стационара.

Напомним, девочка-подросток упала с высоты четвертого этажа дома на ул. Народной в Тюмени примерно в 10 часов 30 минут 20 июля.

Инна Пахомова