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В Тюменской области по решению суда иностранца выдворят из России за хранение наркотиков

Происшествия, 17:30 21 июля 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

К штрафу в 4 тыс. рублей и административному выдворению за пределы РФ приговорил Центральный районный суд Тюмени иностранного гражданина за приобретение и хранение наркотика.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, установлено, что 9 июня дома у мигранта был обнаружен и изъят каннабис массой 0,42 грамма, который он хранил без цели сбыта.

Установлено также, что подсудимый уже длительное время незаконно пребывает в РФ. В суде иностранец вину признал и был приговорен к штрафу и выдворению из страны.

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# наркотики , суд

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