Питьевая вода в Тюменской области соответствует стандартам качества и безопасности

Питьевая вода в Тюменской области соответствует стандартам качества и безопасности

По результатам лабораторного контроля питьевая вода в Тюменской области соответствует стандартам качества и безопасности. С результатами лабораторных исследований качества воды в распределительной сети можно познакомиться в информационной системе "Интерактивная карта контроля качества питьевой воды в Российской Федерации", о внедрении которой информирует департамент недропользования и экологии Тюменской области.

"В рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда" Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" ведется планомерная работа по внесению информации в систему на территории Тюменской области", - отмечено в сообщении.

Целью проекта является информирование населения о качестве и безопасности воды, подаваемой с использованием централизованных систем питьевого водоснабжения. Для органов власти всех уровней эта информация будет сигналом для принятия мер в рамках своей компетенции.

Интерактивная карта контроля качества питьевой воды в Российской Федерации позволит гражданам получить информацию о состоянии систем водоснабжения, о мероприятиях по модернизации инфраструктуры, о качестве питьевой воды в любой точке страны.

В свободном доступе с проектом можно ознакомиться по ссылке: https://clck.ru/e4vGt.