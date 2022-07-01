Тюменцев ждут солнечные выходные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Солнечную погоду прогнозируют синоптики в Тюмени в выходные дни, 23 и 24 июля. По данным центра Фобос, осадков в эти дни не ожидается, а дневная температура воздуха достигнет плюс 24 градусов.

23 июля в Тюмени в дневные часы воздух прогреется до плюс 22 градусов. Атмосферное давление ожидается в пределах нормы, ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. В ночные часы столбики термометров опустятся до плюс 13.

24 июля дневная температура воздух составит плюс 24 градуса, ночная – плюс 17. В этот день синоптики прогнозируют малооблачную погоду и юго-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду.

Начало следующей недели обещает быть теплым. 25 и 26 июля дневная температура воздуха повысится до плюс 28 градусов, ночная составит плюс 19. В эти дни ожидается переменная облачность, во вторник возможен дождь.

Любовь Голышева