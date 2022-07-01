Компания "Газпром добыча Надым" стала 80 участником Нефтегазового кластера Тюменской области

| Фото: департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области

Компания "Газпром добыча Надым" пополнила ряды участников Нефтегазового кластера Тюменской области. Теперь в его состав входят 80 предприятий, сообщает региональный департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

ООО "Газпром добыча Надым" является первым газодобывающим предприятием на севере Западной Сибири. Компания создана для разработки и эксплуатации Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения, а также ведет добычу на Юбилейном, Ямсовейском и Бованенковском месторождениях.

Как рассказал гендиректор ООО "Газпром добыча Надым" Игорь Мельников, при реализации любых экономически значимых для страны проектов, компания опираемся на научный и промышленный потенциал регионов России. Это позволяет им максимально снизить долю импорта при обустройстве новых и эксплуатации действующих месторождений, а также содействовать развитию отечественных производителей и научных организаций.