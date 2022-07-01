Первая рота тюменского инженерного подразделения "Тобол" войдет в состав Вооруженных сил России

Торжественная церемония отправки первой роты формируемого в Тюменской области инженерного подразделения "Тобол" проходит в эти минуты в Тюмени.

Добровольцы отправятся на один из полигонов для подготовки воинским учетным специальностям.

Врио председателя Тюменской облдумы Андрей Артюхов напутствовал добровольцев. "Уважаемые земляки, многие из вас, я уверен, хорошо знают речь президента от 24 февраля. Конечно, одной из важнейших причин специальной военной операции являлось то, что народ Донбасса страдал от геноцида, что погибали десятки тысяч людей, включая граждан нашей страны. Но президент также сказал и о других не менее важных задачах, связанных с тем, что блок НАТО, несмотря на наши предупреждения, продолжал двигаться на восток, - сказал он. - И это уже являлось угрозой нашей страны. Поэтому сейчас, отправляясь выполнять свой долг, вы должны понимать, что защищаете нашу Родину и нашу будущую жизнь. Желаю вам мужества, вернуться домой живыми и здоровыми".

Фото: «Единая Россия» Фото: «Единая Россия»

Он добавил, что в Тюменской области уже есть свои герои — Рустам Сайфуллин из Вагайского района, который, будучи раненым, продолжал командовать батальоном. Он получил высокую награду из рук министра обороны Сергея Шойгу — звезду Героя России.

Фото: «Единая Россия» Фото: «Единая Россия»

Отметим, что с инициативой о формировании подразделения "Тобол" выступили ветераны Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Идею поддержали командование Тюменского гарнизона, правительство региона и общественные организации. В составе подразделения – добровольцы из всех городов и районов области. Это люди со стальным тюменским характером.

Со словами напутствия также выступили военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков, заместитель губернатора Павел Белявский, глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко, главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, заместитель главы Тюмени Петр Вагин.

Напомним, по решению губернатора Тюменской области Александра Моора добровольцы дополнительно получат единовременную выплату 100 тыс. рублей.

В регионе формируют три спецподразделения из контрактников. Это отдельный инженерный батальон "Тобол", подразделение снайперов "Тайга" и дивизион "Сибирь". Заявления принимают в военном комиссариате Тюменской области. Подробности по телефону: 8 (3452) 79-19-05.

Любовь Голышева