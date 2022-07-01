Водителей проверят на трезвость в Центральном административном округе Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Сплошную проверку" водителей на трезвость проведут сотрудники ГИБДД на территории Центрального административного округа Тюмени 23 июля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"По статистике, в выходные дни увеличивается число задержанных автоинспекторами водителей в нетрезвом состоянии", – отметили в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД призывают тюменских водителей не садиться за руль в состоянии опьянения, не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.