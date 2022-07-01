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Тюменские дизайнеры и музыканты побывали на фестивале "Таврида.Арт"

Общество, 13:44 23 июля 2022

Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Дизайнеры, стилисты, fashion-фотографы, музыканты и арт-менеджеры из Тюменской области стали участниками образовательного заезда фестиваля "Таврида.Арт". В течение недели участники работали с экспертами и получали от них обратную связь, проходили обучающие лекции и выполняли практические задания, пишет "Мегатюмень".

Семь представителей Тюменской области побывали на смене "Арт-Маркет" для начинающих и опытных профессионалов индустрии моды, музыки и современного искусства. Они узнали о продвижении бренда и PR, разработали бизнес-план, поучаствовали в серии воркшопов и fashion-съемок.

Художники и дизайнеры арт-школы современного искусства научились развивать художественную идею, писать портфолио и создавать арт-объекты. Музыканты и сонг-райтеры обсудили вопросы авторского права и монетизации произведений.

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