Фестиваль благотворительности "Белый цветок" пройдет в Тюмени

| Фото: vk.com/miloserdie72 | Фото: vk.com/miloserdie72

Фестиваль благотворительности "Белый цветок" пройдет в Тюмени в сквере Депутатов 30 июля. Начало в 9 часов 30 минут.

В этот день на площадке фестиваля состоится ярмарка. Кроме того, все желающие смогут сделать пожертвование, а собранные средства пойдут на помощь людям, попавшим с трудную жизненную ситуацию. Также можно принести вещи или продукты для подопечных центра помощи "Милосердие".

На площадке фестиваля запланирована праздничная программа. Для участников проведут мастер-классы по изготовлению брелков и мягкой игрушки, росписи по прянику, вязанию крючком, рисованию на песке. Гости праздника поучаствуют в беспроигрышной лотерее и отведают солдатской каши.

Подготовка к мероприятию началась еще месяц назад. В ходе мастер-классов тюменцы делали символ фестиваля – белый цветок. Поделки горожане подарят подопечным центра "Милосердие", пишет "Тюменская область сегодня".