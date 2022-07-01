Фестиваль благотворительности "Белый цветок" пройдет в Тюмени
Фестиваль благотворительности "Белый цветок" пройдет в Тюмени в сквере Депутатов 30 июля. Начало в 9 часов 30 минут.
В этот день на площадке фестиваля состоится ярмарка. Кроме того, все желающие смогут сделать пожертвование, а собранные средства пойдут на помощь людям, попавшим с трудную жизненную ситуацию. Также можно принести вещи или продукты для подопечных центра помощи "Милосердие".
На площадке фестиваля запланирована праздничная программа. Для участников проведут мастер-классы по изготовлению брелков и мягкой игрушки, росписи по прянику, вязанию крючком, рисованию на песке. Гости праздника поучаствуют в беспроигрышной лотерее и отведают солдатской каши.
Подготовка к мероприятию началась еще месяц назад. В ходе мастер-классов тюменцы делали символ фестиваля – белый цветок. Поделки горожане подарят подопечным центра "Милосердие", пишет "Тюменская область сегодня".