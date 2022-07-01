Александр Моор поздравил работников торговли с профессиональным праздником

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Торговля – одна из основных отраслей экономики Тюменской области. Она занимает третье место по доле в структуре валового регионального продукта. А по показателям, характеризующим состояние этой сферы, Тюменская область входит в число лидеров в Уральском федеральном округе.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников торговли с профессиональным праздником. Он отметил, что в торговле трудится каждый шестой от общего количества занятых в регионе.

"Пандемия и другие современные вызовы внесли коррективы в вашу работу. Вы оперативно откликались на все изменения, проявляли социальную ответственность, надежно обеспечивали земляков необходимыми товарами, активно осваивали, развивали и расширяли другие направления деятельности, в частности интернет-торговлю и доставку. Эти сервисы показали высокую востребованность и уже стали привычными и удобными для тюменцев", – сказал глава региона.

Александр Моор добавил, что возрастающая конкуренция требует постоянного совершенствования, умения видеть перспективы и своевременно реагировать на тренды и запросы потребителей. Он пожелал специалистам отрасли здоровья, благополучия и всего самого доброго.