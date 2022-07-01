Тюменский кинологический центр Росгвардии отмечает 20-летие

| Фото: 72.rosguard.gov.ru | Фото: 72.rosguard.gov.ru

Центр подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии РФ отмечает 20-летие, сообщает пресс-служба Росгвардии Тюменской области.

На базе центра прошло торжественное мероприятие. Первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерал-полковник Виктор Стригунов поздравил командование, личный состав и ветеранов центра.

Первый замглавы Росгвардии подчеркнул, что за юбилейной датой кроется кропотливый, ежедневный и самоотверженный труд военнослужащих и гражданского персонала кинологического центра.

"Вы с честью выходите из всех сложных ситуаций, успешно решаете повседневные задачи и добросовестно выполняете свой воинский долг, демонстрируя высокий профессионализм и лучшие человеческие качества. В этот торжественный день примите самые искренние и добрые пожелания всему личному составу, крепкого здоровья, благополучия, счастья и дальнейших успехов в благородном деле служения и развития кинологической службы войск на благо нашего Отечества", - сказано в поздравительной телеграмме.

Генерал-лейтенант Владимир Горяйнов выразил уверенность, что и впредь центр будет достойно и эффективно решать поставленные служебно-боевые задачи.

Подполковник Александр Ковальчук поблагодарил командование и личный состав за высокие результаты служебной деятельности и вручил отличившимся военнослужащим ценные подарки, грамоты от командующего Уральским округом войск национальной гвардии.

Начальник центра полковник Олег Хохлов отметил, что за два десятилетия в центре успешно прошли профессиональную подготовку и переподготовку более 1400 специалистов кинологической службы Росгвардии, в подразделения ведомства направили свыше 1300 служебных собак.

"Многие офицеры, которые начинали службу в нашем центре, сейчас занимают руководящие должности в войсках национальной гвардии, других силовых структурах, достойно служат на благо нашего Отечества. Наша гордость - племенной питомник, который известен на всю страну. Благодарю каждого из вас за службу и личный вклад в развитие кинологической службы", - отметил он.

Слова благодарности за воспитание достойных сынов Отечества прозвучали и в адрес родителей военнослужащих, в разные годы погибших при исполнении воинского долга, и оставшихся навечно в списках центра.

Олег Хохлов вручил ведомственные награды, грамоты, а также ценные подарки ветеранам, военнослужащим, сотрудникам спецподразделений ведомства, которые в настоящее время успешно проходят обучение на базе центра. Затем присутствующие почтили минутой молчания память павших героев и возложили цветы к мемориалу под залпы ружейного салюта.

Кульминацией праздника стало показательное выступление кинологов и их четвероногих напарников, которые продемонстрировали навыки и умения в минно-розыскной и патрульно-розыскной деятельности. Завершился праздник выступлением солистов культурного центра управления МВД по Тюменской области и прохождением личного состава торжественным маршем.