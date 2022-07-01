Более 850 бродячих собак и кошек найдены на улицах Тюмени

Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

758 собак и 108 кошек нашли на улицах Тюмени специалисты МКУ "ЛесПаркХоз" за первые шесть месяцев 2022 года.

Почти 300 животных передано хозяевам, 480 - отпущены в места обитания после всех необходимых действий, сообщает "Тюменская область сегодня".

Если вы хотите взять животное для дома, посмотрите фотографии на сайте "ЛесПаркХоза". Если вы потеряли домашнее животное – может быть, его удастся найти там же.