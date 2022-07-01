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Роспотребнадзор: оперативное тестирование на оспу обезьян проводят по всей стране

Общество, 13:19 25 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Возможность оперативного тестирования на оспу обезьян есть на всей территории России. Научный центр "Вектор" подал заявку на регистрацию современной противооспенной вакцины. До медучреждений доведены методические рекомендации о порядке действий при выявлении людей с подозрением на это заболевание, сообщает Роспотребнадзор.

"На сегодняшний день необходимости в ведении дополнительных противоэпидемических мер на территории России нет. По состоянию на 23 июля в России подтвержден один завозной случай оспы обезьян. Инфицированный подходит курс лечения в медицинском учреждении инфекционного профиля. Его состояние не вызывает опасений. Благодаря своевременной изоляции пациента удалось избежать возникновения цепочки заражений", - говорят эксперты.

При появлении первых сообщений о случаях оспы обезьян в европейских странах на российской границе был усилен санитарно-карантинный контроль. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

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# оспа обезьян , Роспотребнадзор

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