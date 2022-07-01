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21 тысяча тюменцев участвовали в субботнике ко Дню города

Общество, 12:37 25 июля 2022

vk.com/agt72 | Фото: vk.com/agt72

21 тыс. тюменцев участвовали в субботнике 23 июля. Общими усилиями они привели в порядок 444 тыс. 990 кв. метров, сообщает департамент городского хозяйства.

В субботнике задействовали 83 единицы техники, в том числе самосвалы, погрузчики, подметальные машины. Горожане навели порядок на площади 444 тыс. 990 кв. м, с городских территорий вывезли 7 тыс. 825 куб. м мусора. Тюменцы отремонтировали и покрасили 358 единиц малых архитектурных форм; побелили 5 тыс. 315 погонных метров бордюров и 53 дерева; выполнили устройство и ремонт 386 погонных метров ограждений, сгребли листву и траву с площади 58 тыс. 591 тыс. кв. м; удалили поросль более чем 2 тысяч деревьев.

Все работы проведены в рамках празднования Дня города.

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# День города , субботник

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