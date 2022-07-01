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Два боеприпаса со взрывателями обнаружили в лесах Тюменской области

Происшествия, 13:08 25 июля 2022

управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Два артиллерийских снаряда, обнаруженных в Тюменском и Голышмановском районах, обследовали и уничтожили сотрудники инженерной службы ОМОН управления Росгвардии по Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Местные жители наткнулись на опасные находки, пролежавшие не один десяток лет в лесных массивах, и вызвали экстренные службы.

В обоих случаях оперативно прибывшие специалисты идентифицировали найденные предметы как 76-мм снаряды со взрывателем и следами коррозии.

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# взрыв боеприпасов , Росгвардия по Тюменской области

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