Два боеприпаса со взрывателями обнаружили в лесах Тюменской области

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Два артиллерийских снаряда, обнаруженных в Тюменском и Голышмановском районах, обследовали и уничтожили сотрудники инженерной службы ОМОН управления Росгвардии по Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Местные жители наткнулись на опасные находки, пролежавшие не один десяток лет в лесных массивах, и вызвали экстренные службы.

В обоих случаях оперативно прибывшие специалисты идентифицировали найденные предметы как 76-мм снаряды со взрывателем и следами коррозии.