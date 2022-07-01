Все "Краски города" будут представлены в День Тюмени в сквере Депутатов

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Праздничная уличная программа все "Краски города", посвященная Дню города Тюмени развернется в сквере Депутатов.

Яркую палитру известных и авторских произведений от русского рока до душевных ностальгических мелодий представит тюменская група ХуГа. Репертуар группы наполнен самыми популярными хитами, начиная с 80-х годов и до наших дней: Ленинград, Кино, Агата Кристи, Мумий Тролль, Чиж, Браво, Осин, Трофим, Жуки, Макс Барских и другие, а так же лучшие авторские песни Ильи Татаринова.

Программа празднования, сообщают организаторы, включает в себя различные творческие проекты, конкурсы, праздничную и шоу-программу, викторины, спортивные и интерактивные площадки, выступление лучших творческих коллективов Тюмени.

В рамках праздничной программы пройдет массовый флешмоб "Фитнес для всех", который включает в себя разминки, флешмоб и показательные выступления, спортивную аэробику, спорт-дэнс.

Окончанием праздничной программы станет яркая, фееричная дискотека под открытым небом – большой танцевальный марафон.

Будут работать интерактивные площадки: фото-зона, фотовыставка "От истоков к современности", большая раскраска "Чудеса Тюмени", конкурс граффити, ART-сушка "Город глазами детей".