Новые проекты и традиционные мероприятия к 436-летию Тюмени представлены на сайте

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

О событиях, экскурсиях и выставках, приуроченных ко Дню города тюменцы могут узнать на сайте тюмень436.рф.

На ресурсе размещен перечень всех праздничных площадок областной столицы. Составители отмечают, что они старались сформировать программу для жителей всех возрастов. В нее вошли и традиционные мероприятия, и новые проекты.

На портале можно разместили поздравление главы города Руслана Кухарука. "Празднование Дня города — это возможность сказать всем тюменцам спасибо за красивый город и любовь к родной земле", — считает он.

Кроме сайта тюмень436.рф создана группа мероприятия в социальной сети ВКонтакте.

Напомним, празднование Дня города развернется 30 июля. В 12 часов на Центральной площади старт даст видеоклип "Из глубины веков", парад многонациональной делегации Тюменской области, передача "Книги истории" и приветственные слова Руслана Кухарука.