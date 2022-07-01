Около ста участников соберет массовый заплыв сапбордистов по Туре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 100 участников объединит SUP-fest, который пройдет в Тюмени в День города, 30 июля.

Старт заплывов в парке Заречный от памятника "Морякам России" запланирован на 14 часов.

"В районе моста Влюбленных они будут проплывать ориентировочно в 14 часов 45 минут. Мероприятие организуют частные клубы сапсерфинга Тюмени", — рассказали в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

В преддверии события в социальной сети во ВКонтакте разыграют сертификаты на бесплатную сап-прогулку по Туре. Четырех победителей определят 29 июля.

Инна Пахомова