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Около ста участников соберет массовый заплыв сапбордистов по Туре

Общество, 16:52 20 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 100 участников объединит SUP-fest, который пройдет в Тюмени в День города, 30 июля.

Старт заплывов в парке Заречный от памятника "Морякам России" запланирован на 14 часов.

"В районе моста Влюбленных они будут проплывать ориентировочно в 14 часов 45 минут. Мероприятие организуют частные клубы сапсерфинга Тюмени", — рассказали в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

В преддверии события в социальной сети во ВКонтакте разыграют сертификаты на бесплатную сап-прогулку по Туре. Четырех победителей определят 29 июля.

Инна Пахомова

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# День города , река Тура , сапборды

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