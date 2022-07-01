Единоборства, аквабайк, инклюзивный футбол и полумарафон пройдут в День города Тюмени

| Фото: steelcharacter.ru | Фото: steelcharacter.ru

Единоборства, аквабайк, инклюзивный футбол, полумарафон пройдут в День города Тюмени. Спортивную часть праздника организовали сразу на нескольких площадках. 436-летие областная столица отметит 30 июля. В этот день на набережной Туры состоится фестиваль экстремальных видов спорта.

Будет представлены скалолазание, чирлидинг, единоборства, аквабайк, парашютный спорт, силовой экстрим и другие направления. А на площадке у Тюменского технопарка состоится фестиваль восточных единоборств. Тюменцы смогут поучаствовать в мастер-кассах от сенсеев и посмотреть матчевые встречи. Активные жители смогут сдать нормативы ГТО и поучаствовать в других спортивных мероприятиях.

В футбольном центре "Дерби" пройдет межрегиональный детский инклюзивный фестиваль "Футбол – школа жизни". Отборочный этап стартовал 15 июля. В мероприятии примут участие команды из 25 учреждений.

Праздник в стиле ЗОЖ продолжится следующим утром, 31 июля. Участники тюменского полумарафона "Стальной характер" пробегут по главным улицам города. Для любителей бега будут доступны дистанции в пять, 10 и 21,1 км. Уже более 1,5 тысячи жителей подали заявки, сообщает "Вслух.ру".