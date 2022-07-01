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Тюменцы отметят День города на десятке площадок

Общество, 13:33 10 июля 2022

пресс-служба XIV Международного фестиваля уличных театров «Сны улиц» | Фото: пресс-служба XIV Международного фестиваля уличных театров «Сны улиц»

Праздничные мероприятия к 436-летию Тюмени пройдут 30 июля на Цветном бульваре, набережной Туры, площади 400-летия Тюмени, у Технопарка, в скверах Комсомольском, Депутатов, Крапивина, Моисеенко, площади Солнца. В Гилевской роще состоится фестиваль колокольного звона, а в Заречном парке — "Сабантуй".

Так, на Цветном бульваре пройдут несколько мероприятий. Это фестиваль народного творчества "Тюмень мастеровая" и "Парад талантов", где вокальные, хореографические, цирковые и театральные номера представят воспитанники школ искусств и студий Тюмени. Также на Цветном бульваре откроется выставка работ учеников "Детской художественной школы им. А.П. Митинского" и школ искусств.

Познакомиться с полной программой празднования Дня города вскоре можно будет на официальном сайте, он станет доступен с 15 июля, пишет Вслух.ру.

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