Лучшие сувениры тюменских мастеров выберут ко Дню города

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс среди мастеров декоративно-прикладного творчества, народных промыслов и ремесел "Тюменский сувенир" стартовал в Тюмени в честь Дня города и в рамках года Народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Продемонстрировать свое мастерство, поделиться опытом, заявить о своих талантах могут ремесленники, мастера декоративно-прикладного творчества и народных художественных промыслов, образовательные организации, студии, объединения, школы ремёсел, дизайнеры и рекламные агентства. Об этом сообщает Центр русской культуры.

"Тюменский сувенир" соберет любителей и профессионалов в росписи по дереву и бересте, художественной обработке дерева, кожевенном и гончарном деле, ткачестве и вышивке, кружевоплетении, изготовлении изделий из камня и стекла, макраме, батике, лоскутной технике, бисероплетении и других видах декоративно-прикладного искусства. Лучшим изделиям присвоят звания "Сувенир города", "Сувенир события", "Сувенир-игрушка" и "Сувенир-эксклюзив".

Комиссия оценит качество, оригинальность, уровень техники работы, творческий подход, эстетичность, самобытность и креативность. А имена победителей конкурса объявят в День города, 30 июля, на народном гулянии "Тюмень мастеровая".