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Парад красных машин пройдет в Тюмени в День города

Общество, 18:09 14 июля 2022

группа "Радио Красная Армия" ВКонтакте | Фото: группа "Радио Красная Армия" ВКонтакте

Флешмоб от радио "Красная Армия" — парад красных машин — состоится в Тюмени в День города, 30 июля, начало в 12 часов. Принять участие в нем сможет любой желающий, главное условие — автомобиль или мотоцикл красного цвета.

Сбор участников и программа с интерактивными подарками — на парковке у Технопарка с 10 до 12 часов.

В 12 часов парад откроет выступление чирлидеров, затем колонна из нескольких сотен красных автомобилей разнообразных моделей и поколений в сопровождении пожарных машин и сотрудников ГИБДД торжественно отправится вдоль главных праздничных площадок, расположенных по ул. Республики до пересечения с ул. Перекопской.

В середине маршрута, на площади 400-летия Тюмени, организуют запуск 500 красных воздушных шаров. Настроение участникам на протяжении всего пути будет создавать музыка тюменской радиостанции.

Новшеством в этом году станет колонна красных мотоциклов. Шанс принять участие в параде появится и у тех, у кого нет красного автомобиля или мотоцикла. В эфире "Красной Армии" будут разыграны билеты на поездку в красном двухэтажном экскурсионном автобусе.

В 2022 году стать частью незабываемого события общегородского масштаба сможет любой желающий. Сбор заявок на парад красных машин открыт с 11 июля 2022 года в официальной группе радио "Красная Армия" во "ВКонтакте".

Парад красных машин проходит при поддержке администрации города, управлений ГИБДД и МЧС Тюменской области.

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# День города , радио Красная Армия , флешмоб

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