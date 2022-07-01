Увлекательную программу проведут для юных тюменцев в сквере Владислава Крапивина в День города

| Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Увлекательная программа для юных тюменцев пройдет в сквере имени Владислава Крапивина в День города, 30 июля.

Об этом глава города Руслан Кухарук сообщил вдове писателя, Ирине Васильевне Крапивиной во время прогулки по скверу, в которой также принял участие Рафаэль Соломонович Гольдберг.

Как написал в своем Telegram-канале глава города, Ирина Васильевна отметила удачное расположение сквера, в 50-е годы неподалеку от него находился дом, в котором жил юный Владислав. Через много лет, в 2007-м, когда семья писателя переехала в Тюмень, жили в центре. Каждый день Владислав Петрович ходил на работу в ТюМГУ, а Ирина Васильевна в гимназию № 25, где работала педагогом.

Как все тюменцы, особое внимание она обратила на торцевую стену жилого дома, которую украшает монументальная роспись по мотивам произведений Владислава Петровича.

Корабельная романтика присутствует в оформлении сквера – это холмы, на которых растут высокие травы и деревья, второстепенные дорожки имеют волнообразную форму, скамьи повторяют радиус морской волны.