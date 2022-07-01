Рейсы из Тюмени в Иркутск откроют в сентябре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рейсы из Тюмени в Иркутск откроет авиакомпания Utair с 3 сентября, сообщает пресс-служба аэропорта "Рощино".

Полеты будут выполняться по вторникам и субботам на комфортабельных Boeing 737.

Вылет из Тюмени запланирован на 14 часов 30 минут, прибытие в Иркутск – в 21 час 5 минут. Время в пути составит три часа 35 минут.

Из Иркутска рейс отправляется в 22 часа 15 минут, прибытие в Тюмень – в 23 часа. Время в пути – 3 часа 45 минут.

Стоимость перелета — от 7 тыс. 53 руб.

Узнать более подробную информацию и приобрести авиабилеты можно на сайте авиакомпании Utair и аэропорта Рощино.